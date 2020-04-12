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سرقة طبيب بيطري سوري في الروضة البقاعية

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أفادت معلومات صحفية عن أن أن مسلحين ملثمين في ​بلدة الروضة​ في ​البقاع الغربي​ اقتحموا مزرعة يقطنها الطبيب البيطري (ع ع سوري الجنسية)، وبعد تقييده أمام زوجته وابنته، عبثوا بمحتويات المنزل وسلبوه 17 مليون ليرة لبنانية و 1500 ​دولار​ اميركي، و300 الف ليرة سورية، ومصاغا بقيمة 3 آلاف دولار أميركي.

هذا وعمدت الاجهزة المختصة الى فتح تحقيق بالحادث، للوقوف على الخلفيات ومعرفة الفاعلين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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