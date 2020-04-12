سرقة طبيب بيطري سوري في الروضة البقاعية

أفادت معلومات صحفية عن أن أن مسلحين ملثمين في ​بلدة الروضة​ في ​البقاع الغربي​ اقتحموا مزرعة يقطنها الطبيب البيطري (ع ع سوري الجنسية)، وبعد تقييده أمام زوجته وابنته، عبثوا بمحتويات المنزل وسلبوه 17 مليون ليرة لبنانية و 1500 ​دولار​ اميركي، و300 الف ليرة سورية، ومصاغا بقيمة 3 آلاف دولار أميركي.

هذا وعمدت الاجهزة المختصة الى فتح تحقيق بالحادث، للوقوف على الخلفيات ومعرفة الفاعلين.