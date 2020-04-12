سرقة طبيب بيطري سوري في الروضة البقاعية

أفادت معلومات صحفية عن أن أن مسلحين ملثمين في بلدة الروضة في البقاع الغربي اقتحموا مزرعة يقطنها الطبيب البيطري (ع ع سوري الجنسية)، وبعد تقييده أمام زوجته وابنته، عبثوا بمحتويات المنزل وسلبوه 17 مليون ليرة لبنانية و 1500 دولار اميركي، و300 الف ليرة سورية، ومصاغا بقيمة 3 آلاف دولار أميركي.
هذا وعمدت الاجهزة المختصة الى فتح تحقيق بالحادث، للوقوف على الخلفيات ومعرفة الفاعلين.
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