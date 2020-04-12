ترامب: أصبح لدينا مزيد من الأسرة الخالية داخل المستشفيات وهذه مؤشرات جيدة جداً

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "أصبح لدينا مزيد من الأسرة الخالية داخل ​المستشفيات​، وهذه مؤشرات جيدة جداً، وقمنا بحشد 418 من الأطقم الطبية يشملون أطباء وتمريض ومتخصصون، من ​مستشفى​ كومفرت العائمة، ومن المستشفى الذي تم إنشاؤه في مركز جافتيس للمؤتمرات، لدعم مستشفيات ولاية نيويورك".

هذا واتخذت العديد من دول ​العالم​ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وتجاوز عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد، إلى نحو مليون و800 ألف مصاب، بينهم أكثر من 110 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 412 ألف شخص.