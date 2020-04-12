ترامب: أصبح لدينا مزيد من الأسرة الخالية داخل المستشفيات وهذه مؤشرات جيدة جداً

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "أصبح لدينا مزيد من الأسرة الخالية داخل المستشفيات، وهذه مؤشرات جيدة جداً، وقمنا بحشد 418 من الأطقم الطبية يشملون أطباء وتمريض ومتخصصون، من مستشفى كومفرت العائمة، ومن المستشفى الذي تم إنشاؤه في مركز جافتيس للمؤتمرات، لدعم مستشفيات ولاية نيويورك".
هذا واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى نحو مليون و800 ألف مصاب، بينهم أكثر من 110 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 412 ألف شخص.
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