أبو الغيط: نرحب بنداءات إسكات المدافع ووقف الصراعات في الشرق الأوسط

رحب الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​، بـ"النداء الذي أطلقه مبعوثو الأمين العام للأمم المتحدة إلى كل من ​سوريا​ و​العراق​ و​لبنان​ و​اليمن​ باسكات المدافع ووقف النزاعات الدائرة في المنطقة"، محذراً من أن "استمرار الصراعات يُهدد بانزلاق الأوضاع في هذه الدول إلى ما هو أخطر وأشد وطأة على السكان"، مناشداً كافة "القوى الاستماع إلى صوت الشعوب التي عانت كثيراً جراء استمرار الأزمات".

واشار الى ان "الوضع الحالي يوفر نافذة فرصة ضيقة يتعين اغتنامها بسرعة من أجل وضع حدٍ للنزاعات المسلحة التي استنزفت المجتمعات، وكذا لإنهاء الصراع السياسي والاستقطاب الحاد الذي أدى إلى حالة من الشلل السياسي والاقتصادي في بعض هذه الدول".