التحالف الدولي: سنستأنف تدريب قوات البيشمركة بعد شهر رمضان المبارك

أعلن المتحدث باسم ​التحالف الدولي​ مايلز كاغينز، أن "التحالف سيستأنف تدريب قوات "البيشمركة" بعد ​شهر رمضان​، بإشراف ​حلف شمال الأطلسي​ ​الناتو​"، مشيراً الى انه "قررنا الانسحاب من قواعدنا شمال ​العراق​، بعد تمكن ​القوات العراقية​ بعد 2014 من ​تحقيق​ انتصارات كبيرة واستعادة قوتها، حيث أصبحت قادرة على مسك الأرض، والمخاوف من داعش لا تزال قائمة، حيث يشكل التنظيم خطراً حقيقياً ويملك القدرة على الهجوم وخاصة في ​ديالى​ و​كركوك​".

ولفت كاغينز الى انه "يتم الحوار منذ 6 أشهر مع حكومتي العراق و​إقليم كردستان​ حول تنصيب المنظومة الدفاعية للتصدي لمخاطر داعش، ونحن قادرون على خوض حربين على داعش و​كورونا​ في وقت واحد، وأغلب المدربين من ​إيطاليا​ و​هنغاريا​ و​فنلندا​، وهؤلاء مستعدون للعودة".