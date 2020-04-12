السلطات الفلسطينية تسجل 19 إصابة جديدة بكورونا في القدس الشرقية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، عن تسجيل 19 إصابة جديدة، بفيروس كورونا، في منطقة سلوان ووادي حلوة، بالقدس الشرقية، حيث حمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة أهل المدينة، مشيراً إلى أن "إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تحول دون تمكن الحكومة الفلسطينية من رصد تطور الحالة الوبائية بين المواطنين في المدينة".
ولفت ملحم إلى أنه "لا يوجد رصد دقيق لعدد الإصابات بالقدس، حيث نقل عن مصادر محلية قولها إن العدد 36 إصابة، بينما تشير مصادر حقوقية إلى أن الإصابات تتراوح بين 65 و70حالة، والحكومة تتابع عن كثب أوضاع أهل القدس واحتياجاتهم عبر المؤسسات والهيئات الرسمية، وخاصة وزارة شؤون القدس والمحافظة"، مطالباً "المجتمع الدولي، بالتدخل لحمل إسرائيل كسلطة محتلة على الاضطلاع بمسؤولياتها وفق القانون الدولي".
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية أي الضفة الغربية وقطاع غزة، يبلغ 268، تماثلت 58 منها للشفاء.
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