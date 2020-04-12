زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب سواحل تايوان

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي عن "ضرب هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، الساحل الشرقي لتايوان"، مشيراً الى ان "مركز الزلزال فى المحيط الهادي كان على بعد 60.8 كم من ساحل مقاطعة هوالين، وعلى عمق 44.7 كم تحت قاع البحر، وقد شعرت بالصدمات كل من مقاطعات يلان ونانتو وزانجهوا وهوالين وتايتشونغ، في حين لم يتم الإبلاغ عن معلومات حول الأضرار والضحايا، فيما لم يتم الإعلان عن خطر التسونامي".
يذكر أن تايوان تقع بالقرب من التقاء صفيحتين تكتونيتين وتشهد زلازل باستمرار، حيث وقع أسوأ هذه الزلازل في سبتمبر 1999 وبلغت شدته 7.6 درجات وتسبب بمقتل 2400 شخص.
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