سلطات الكويت تنفذ أضخم خطة بتاريخها لإجلاء 40 ألف كويتي

أعلن مصدر كويتي لصحيفة "​القبس​" الكويتية، عن أضخم خطة إجلاء في تاريخ البلاد، لإعادة 40 ألف مواطن على متن 188 رحلة جوية في الفترة بين 16 و25 نيسان الجاري، مؤكداً أنه "جرى الاتفاق مع شركة ​الخطوط الجوية الكويتية​ وشركة طيران الجزيرة وشركة الخطوط الجوية القطرية لإدارة عملية إجلاء المواطنين من الخارج".

وأشار إلى أن"اليوم الأول سيكون لإجلاء المواطنين من ​الدول الخليجية​، وسيشمل عودة نحو 8 آلاف مواطن على متن 51 رحلة يتركز غالبيتهم في ​الرياض​ ودبي و​المنامة​، واليوم الثاني سيشمل عودة نحو 7.200 مواطن على متن 41 رحلة تشمل عدة دول عربية وأجنبية منها عمان و​بيروت​ وقبرص و​القاهرة​ و​اسطنبول​ ولندن و​لوس أنجلوس​"، مشيراً إلى أن "الأيام التالية ستخصص بالتعاقب على نقل المواطنين الكويتيين وعوائلهم من بلدان العالم كافة".