أعلن مصدر كويتي لصحيفة "القبس" الكويتية، عن أضخم خطة إجلاء في تاريخ البلاد، لإعادة 40 ألف مواطن على متن 188 رحلة جوية في الفترة بين 16 و25 نيسان الجاري، مؤكداً أنه "جرى الاتفاق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة وشركة الخطوط الجوية القطرية لإدارة عملية إجلاء المواطنين من الخارج".
وأشار إلى أن"اليوم الأول سيكون لإجلاء المواطنين من الدول الخليجية، وسيشمل عودة نحو 8 آلاف مواطن على متن 51 رحلة يتركز غالبيتهم في الرياض ودبي والمنامة، واليوم الثاني سيشمل عودة نحو 7.200 مواطن على متن 41 رحلة تشمل عدة دول عربية وأجنبية منها عمان وبيروت وقبرص والقاهرة واسطنبول ولندن ولوس أنجلوس"، مشيراً إلى أن "الأيام التالية ستخصص بالتعاقب على نقل المواطنين الكويتيين وعوائلهم من بلدان العالم كافة".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الكويت تنفذ أضخم خطة بتاريخها لإجلاء 40 ألف كويتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.