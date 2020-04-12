جونسون: البريطانيون شكلوا درعاً لحماية هيئة الصحة الوطنية في المعركة ضد كورونا

أكد رئيس ​الحكومة البريطانية​ ​بوريس جونسون​ المصاب ب​فيروس كورونا​ل فور خروجه من المستشفى في كلمة مسجلة ، ان "البريطانيون شكلوا درعاً لحماية هيئة ​الصحة​ الوطنية في المعركة ضد فيروس كورونا"، موضحاً انه "لا يجد كلمات تعبر عن امتنانه لهيئة الصحة الوطنية لإنقاذ حياته، ويتم ​تحقيق​ تقدم في المعركة الوطنية ضد الفيروس، فشكراً لكل طواقم الهيئة الصحية".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الماضي، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن "أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة"، معربة عن "قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير"، واجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة".