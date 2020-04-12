السلطات الإسبانية: تسجيل 619 وفاة جديدة بالكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية عن "تسجيل 619 وفاة جديدة ناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد-19 خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ما يمثل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع معدلات يوم أمس"، موضحة ان "عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع منذ أمس من 16353 حتى 16972 حالة".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الماضي، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن "أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة"، معربة عن "قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير"، واجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة".