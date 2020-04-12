الصحة البريطانية: تسجيل 737 وفاة جديدة ناجمة عن الكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت ​وزارة الصحة​ البريطانية عن "تسجيل 737 وفاة جديدة ناجمة عن ​فيروس كورونا​ في البلاد خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، في تراجع ملموس للحصيلة اليومية التي بلغت أمس 917 حالة".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الماضي، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن "أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة"، معربة عن "قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير"، واجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة".