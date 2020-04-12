غرفة عمليات إدارة الكوارث: 630 حالة إصابة بكورونا و20 وفاة منذ 21 شباط

أشارت ​غرفة عمليات إدارة الكوارث​، التابعة ل​وزارة الصحة​، في تقريرها اليومي عن مستجدات ​فيروس كورونا​، إلى أن 13240 فحصا نتج منها 20 حالة وفاة و630 حالة إصابة و77 حالة شفاء من فيروس كورونا في لبنان منذ بداية تفشي الفيروس فس لبنان منذ 21 شباط حتى اليوم. وأوضح التقرير أن لبنان سجل 11 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، جميعها تعود لمقيمين وليس للبنانيين قادمين من الإغتراب، من دون تسجيل حالات وفاة.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الإصابات الحرجة لا تزيد عن 9% من مجمل عدد الإصابات، وأن أكثر من 22% من المصابين لا يمتلكون أية أعراض للفيروس، فيما هناك أقل من 70% من المصابين لديهم أعراض خفيفة ومتوسطة. كما أن نسبة المصابين الذكور تفوق مستوى المصابات الإناث بفارق بسيط، وأن أعلى معدل أعمار مصاب هو ما بين 20 و29 عاماً، بنسبة ما يزيد عن 23% من مجمل الإصابات.