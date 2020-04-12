المقاتل جونسون يغادر المستشفى

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لندن: غادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مستشفى سانت توماس اللندني، اليوم الأحد، مؤكدا فوزه في معركته الشخصية مع الفيروس التاجي، بعد تقارير تحدثت عن اقترابه من مرحلة الخطر.

وقال بيان لـ10 داونينغ ستريت إن رئيس الوزراء سيقضي فترة نقاهة في المقر الصيفي الرسمي لرؤساء الحكومات في تشيكرز في مقاطعة باكينغهامشير، وليس من المتوقع أن يواصل مهامه الرسمية في وقت قريب.

وأضاف: "بناء على نصيحة فريقه الطبي، لن يعود رئيس الوزراء إلى العمل فورا، وهو يود أن يشكر الجميع في سانت توماس على الرعاية الرائعة التي تلقاها،، "كل أفكاره مع المتضررين من هذا المرض."

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جونسون وبطاقات تتمنى له الشفاء

ونقل مقربون من رسالة من رئيس الوزراء قال فيها إنه مدين بحياته لأطباء الخدمة الوطنية الصحية NHS وأضافوا: "لا يمكنني أن أشكرهم بما فيه الكفاية".

ومن المرجح أن يواصل وزير الخارجية دومينيك راب تفويضه للقيام بمهام رئيس الوزراء وقيادة الاستجابة الحكومية لوباء كورونا الذي وصل الى ذروته في المملكة المتحدة. وكان راب وصف رئيس الوزراء بـ(المقاتل) لمواجهته الشجاعة للوباء القاتل.

من المتوقع أن يصل عدد القتلى اليوم إلى مرحلة الموت القاتمة التي تبلغ 10،000 حالة وفاة بعد الإعلان عن 979 حالة وفاة أخرى بفيروس التاجي يوم أمس السبت، ليصل العدد الإجمالي في المملكة المتحدة إلى 937.