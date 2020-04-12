شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يكشف آليات صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الآلية التى تتبع فى صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة، مضيفا أنه سيتم غدا بدأ الصرف ويستمر حتى الخميس، مضيفا أن كل مواطن مستحق المكافأة ستصله رسالة نصية على هاتفه المحمول.

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وأضاف عمرو طلعت خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر وزارة الإعلام، أن كل الأرقام الخاصة بالعمالة غير منتظمة موجوده لديهم، متابعا :" كل مواطن ستصله رسالة تبلغه باليوم المحدد للصرف، هناك جهتين أساسيتين لعملية الصرف هما هيئة البريد إضافة إلى 600 مدرسة، سيشرف على عملية الصرف فيها هيئة البريد المصرى و 1100 فرع للبنك الزراعى المصرى، لن يصرف للمستحق بالمنحة إلا فى اليوم المحدد له والهدف من هذا هو منع التزاحم، مشيرا إلى أن الرسائل ستصل قبلها بيوم للمواطن المستحق، اليوم أرسلنا أول دفعة من الرسائل، كل مواطن حين يذهب لابد أن يكون معه بطاقة الرقم القومى وصورة ضوئية للبطاقة وجهاز المحمول الذى عليه الرسالة التى تلقاها وبدون الرقم القومى وجهاز المحمول الذى عليه الرسالة لن يتمكن من الصرف".

ونوه إلى أن الغرض من هذه الإجراءات ليس التشدد ولكن لتجنب الازدحام، معلنا عن تخصيص رقم ساخن هو 142 يمكن لأى مواطن أن يتواصل من خلاله لمعرفة اليوم المحدد له والجهة المخصصة له للصرف، موضحا أن الجهة هى هيئة البريد والبنك الزراعى المصرى، وأن تلك الإجراءات تأتى للحفاظ على صحة المواطنين وحتى يصرف المنحة بشكل يليق بالمواطن المصرى.