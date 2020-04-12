شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك شرق بورسعيد تضبط 4 أطنان حشيش على باخرة قادمة من سوريا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة في بورسعيد، برئاسة محمد محمود حنفى مدير عام جمرك شرق بورسعيد، بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة البحث الجنائى، من ضبط محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الحشيش الممنوع حيازته أو تصديره أو استيراده أو تداوله طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وبالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.

بناءا على إخبارية مقدمة من الإدارة العامة لجمارك شرق بورسعيد والإدارة المركزية لجمارك بورسعيد وفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد وإدارة البحث الجنائى بالإشتباه فى وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم MNBU0314710 قادمة من سوريا على الباخرة إيجى كراون برسم الترانزيت المباشر لميناء شرق بورسعيد وجهة نهائية ليبيا ومشمولها مستنديا لبن منشأ سورى .

تم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية من أيمن جودة مدير إدارة الحركة بالإنابة ،و عماد الدين محمد الزيني ،و محمد حسن ،و عبد السلام العرباني مديرى الحركة ، و محمد الجمل مأمور تعريفة الساحة ،و محمد إبراهيم عثمان مدير إدارة المكافحة عمليات و سالم لافي رئيس قسم الأمن الجمركي الجمركي لمعاينة المشمول ، فتبين وجود 18996 قطعة ( فرش ) بها مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر مدون ( عالى المقام ) بوزن قائم 4 أطنان مخبأة داخل علب اللبن بتقفيل المصنع وبطريقة يصعب إكتشافها .

قرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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