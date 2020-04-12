شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة المتحدة لدعم صناعة الأوت دور "لافتات الشوارع " في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت "المتحدة للخدمات الإعلامية" برئاسة الأستاذ تامر مرسى عمل حملة إعلانية فى الشوارع والطرق الرئيسية وذلك للإعلان عن الاعمال الدرامية والبرامج التى ستذاع على قنواتها فى شهر رمضان المقبل.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة أن اللافتات بدأت بالفعل فى التركيب، وأوضح أنه بعد تأكد انسحاب بعض المعلنين وهذا يؤثر على تلك الصناعة رأت ادارة الشركة التدخل والنزول بحملة إعلانية تدعم تلك الصناعة التى يعتمد عليها الاف العاملين سواء المنتظمين أو "العمالة باليومية" وخاصة فى ظل الظروف التى يمر بها العالم مع مواجهة فيروس كورونا المستجد و أكد المتحدث باسم المتحدة أنه يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية هؤلاء العاملين سواء من توفير مواد التعقيم أو ارتداء الكمامات و القفازات و ذلك لمنع انتشار الفيروس حسب الإجراءات التى تتبعها المجموعة فى التشغيل بصفة عامة.

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كما أضاف "صالح" أن هذا يأتى متكاملا مع ما تقدمه المجموعة من اعمال و مبادرات تم الإعلان عنها فى مختلف المجالات للتضامن مع كل الجهود التى تقوم بها الدولة و الحكومة والقطاع الخاص.