شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى: تنسيق دائم مع الهجرة والسفراء بالخارج لعودة العالقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه يتلقى اتصالات عدة من العالقين فى الخارج للعودة لمصر بعد ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

ولفت الخولى إلى أنه على اتصال مباشر ودائم مع وزيرة الهجرة والسفراء لمعالجة أزمة العالقين فى الخارج، وبالأخص الكويت باعتبارها من أكبر الدول التى بها جالية مصرية.

ولفت إلى أن هناك متابعة دائمة مع السفراء فى الخارج لمحاول حل ما يواجهه العالقون من مشاكل لحين عودتهم إلى أرض الوطن آمنين، موضحا أن عودة العالقين لها تحديات عدة حسب كل دولة وأخرى جار التواصل والتنسيق لمعالجة أوضاع الجميع فى أسرع وقت بطيران استثنائى للعودة للوطن.

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وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن الدولة لا تستهين بغنى أو فقير من العالقين فى الخارج، قائلة "عندنا شرائح كتيرة من العالقين و بنشتغل على تلبية استغاثاتهم وطلباتهم".

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات لها، "أحب بس أوضح موضوع شريحة العالقين المصريين فى المالديف اللى أكلمت عليها ضمن شرائح المصريين فى الخارج، الناس الموجودة فى المالديف وبالى وجاكرتا وتايلاند وباكستان والهند مصريين زيهم زى أى عالقين مصريين فى كل أنحاء العالم، الناس دى معظمهم من أسر متوسطة وانقطعت عنهم سبل الإعاشة وعلى فكرة عددهم كبير".

وأكدت مكرم "الدولة أول ما بدأت تعيد العالقين أدت الأولوية لأبناء مصر فى المملكة العربية السعودية والكويت، ورجعت الآلاف من العالقين أما المقيمين اللى عايزين يرجعوا، حيجيى دورهم إن شاء الله".