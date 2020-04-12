شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يدعم جهود الدولة لمواجهة كورونا ..وعبد العال: توفير الدعم للعاملين المؤقتين أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن تبرع أعضاء المجلس بمكافأة العضوية لصالح صندوق تحيا مصر لمدة ثلاثة شهور أمر غير مستغرب على نواب الشعب، موجهاً لهم التحية والتقدير للاستجابة الفورية لصالح دعم الدولة فى جهود مكافحة وباء كورونا، وكذلك لجهودهم وتواجدهم المستمر بين ابناء دوائرهم، مضيفاً أن النواب يحملون حملا ثقيلا قد لا يظهر كثيرا في الإعلام لكنهم متواجدون على الأرض بين أبناء دوائرهم ويتابعون احتياجاتهم وشكاويهم ويتحملون الكثير من الأعباء.

وأكد "عبد العال"، في بيان صادر عن المجلس، أن التبرعات من مجلس النواب التي بلغت قيمتها 20 مليون جنيه تعد مساهمة رمزية من المجلس، وتتسق مع مشاركة كافة قوى المجتمع المدنى فى المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى خصص لها مبالغ ضخمة لمكافحة وباء كورنا وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة وتقديم الدعم للعاملين المؤقتين، وإصدار حزمة من الإعفاءات والتسهيلات لصالح المواطنين والشركات المضارة.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن الرئيس السيسى يضع صحة المواطن المصري فى أول أولويات عمله، ويقيم التوازن الدقيق و الثمين بين صحة المواطنين واستمرار عمل الاجهزة والمؤسسات والاعمال*

وأشاد عبد العال، بتعامل الدولة المصرية مع وباء كورونا ومن قبله أحداث الأمطار والسيول، واعتبره آداء جيدا يعكس منظومة العمل المتناغمة، وترجمة حية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بمواجهة المشاكل والأزمات التى تواجه البلاد فى الوقت الراهن وتوفير كل سبل الدعم الصحى والإقتصادى والإجتماعى للمواطنين.

وقدم الدكتور عبدالعال ، أيضا التحية للقوات المسلحة المصرية على استعدادتها لمواجهة كافة الأزمات المجتمعية، قائلا ان ما رأيته بعيني من تجهيزات متقدنة للقوات المسلحة وقدرتها العالية على احتواء الكوارث وإقامة المستشفيات الميدانية وتجهيزها بسرعة يبعث على الثقة والطمأنينة وهو ما يؤدي الى حالة من الاطمئنان فى نفوس أبناء الشعب.

Advertisements

كما وجه رئيس المجلس الشكر إلى الشرطة المدنية ودورها فى تنظيم الحظر وحماية الأمن والإستقرار ومنع الجرائم داخل البلاد والقبض على مرتكبيها ، مشيدا بمنظومة التموين وتوفير السلع الاستراتيجية مؤكد انها تعمل على اعلى مستوى بفضل الخطط المسبقة والمتابعة المستمرة، ولا خوف على مصر من أي نقص للسلع.

كما وجه عبد العال ، الشكر الأطباء وجميع عناصر القطاع الطبي على جهودهم وتقدمهم الصفوف لمحاربة هذا المرض وأن المجلس يقدر تماما تضحياتهم في هذا الظرف الدقيق.

وأكد الدكتور على عبد العال أن مجلس النواب سيعقد جلسته يوم 29 من الشهر الجارى، وأنه إتخذ الإجراءات الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي فى جلوس الأعضاء بالإضافة إلى تدابير أخرى سيعلن عنها في حينه، وان جلسة المجلس ستكون دسمة وسيتم فيها مناقشة العديد من الموضوعات في ظل سياسة تقليل الاجتماعات حيث سيناقش المجلس عددا من القوانين المهمة، ومن أبرزها إعفاءات في قانون الضرائب العقارية والزيادات الأخيرة، مضيفا أن المجلس ينتظر أن تتقدم الحكومة ببعض التعديلات على قانون الأمراض المعدية.

وأضاف الدكتور عبدالعال ، انه لا صحة لتقديم مشروع قانون للتبرعات الإلزامية لصالح صندوق تحيا مصر، ولم يتسلم المجلس مشروع قانون بهذا العنوان أو بهذا المضمون لا من الحكومة أو من النواب.

وأضاف عبدالعال ، أن المجتمع المصري له خصائص ومزايا يتميز بها منها التواد والتراحم والترابط والشهامة والمسارعة إلى مساعدة الاخرين وانه لا يجب أن ندع القلق أو الفهم الخاطئ لبعض المواقف يؤثر على شخصيتنا وخصائصنا ويظهر ما ليس فينا.