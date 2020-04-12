شكرا لقرائتكم خبر عن وباء كورونا.. يكشف الوجه الحقيقي لتنظيم الحمدين والتهاون في حماية القطريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر مواطنون عن غضبهم من شعورهم بالحرمان من خيرات بلادهم، خاصة بعد أن كشفت أزمة تفشي وباء "كورونا" ضعف وتهاون حكومة تميم بن حمد في حماية مصالح الشعب، وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر حملات ضد إنفاق قطر لأموال الشعب على الدعاية الإعلامية في حين يجبرون الشعب على العيش من جمع التبرعات.

مواطنون أكدوا أنهم انتظروا من حكومة تميم أن تتكفل باحتياجاتهم في ظل تفشي وباء عالمي وظروف استثنائية بدلًا من إنفاق خيرات الشعب لخدمة مصالح الأسرة الحاكمة في بعض الدول لتنفيذ أجندات إرهابية تمليها عليها طهران وأنقرة.

وتابعوا، في الوقت الذين نعيش فيه على التبرعات والزكاة التي يجمعها المواطنون متوسطو الدخل، مع رفض كبار رجال الأعمال المقربين من الأسرة الحاكمة لمساعدة المحتاجين، نرى أموالنا تُصرف يمينًا ويسارًا لإشعال الحروب هنا وهناك.

وأضافوا، نشعر بالاستياء من اعتماد قطاعات عريضة من الشعب على التبرعات، مؤكدين أن ما يحدث أمر غير مسبوق في قطر فلم يعش المواطن من قبل ظروفًا تجبره على قبول التبرعات ليستطيع توفير احتياجاته الأساسية من مأكل ومشرب ودواء، موضحين أنهم مضطرون لتقبل المساعدات والتبرعات إلا أنهم من داخلهم يرفضونها لمعرفتهم بمسؤولية الدولة عن توفير احتياجاتهم.