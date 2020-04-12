شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تشديد إجراءات الوقاية من كورونا فى المواصلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة الدكتورة هالة حسن موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها إلى وزيري الداخلية والنقل والمواصلات، حول الإجراءات التى ستتخذها الحكومة للرقابة على استخدام المواطنين أساليب الوقاية كالكمامات والجوانتيات عند ركوب القطارات والمواصلات العامة والنقل الجماعى عن طريق شرطة النقل والمواصلات، وأيضا فى أى تجمعات أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت النائبة هالة حسن موسى، في طلب الإحاطة، إنه خلال فترة زمنية وجيزة انتشر فيروس كورونا فى كافة دول العالم، وصنفته منطمة الصحة العالمية وباءً، بعد تفشى الفيروس وإصابته الملايين من الأشخاص كما أودى بحياة عشرات الآلاف من الحالات المصابة.

وأضافت أنه لا يوجد حالياً دواء محدد للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولكن توجد العديد من الخطوات التى لا بد من اتباعها لتقليل فرص الإصابة بالفيروس ومنع انتشاره، وذلك عن طريق بعض الاستخدامات، والتى منها على سبيل المثال لا الحصر استخدام المناديل الورقية أو الكمامات ووضعها على الفم والأنف عند العطس أو السعال مع مراعاة التخلص منها بشكل آمن، مما يضمن عدم انتقال العدوى الفيروسية للأشخاص الآخرين، والابتعاد عن التواجد فى الأماكن المزدحمة، وأن تزيد المسافة بين الأشخاص وبعضهم البعض عن ثلاثة أمتار، والابتعاد عن مخالطة الأشخاص الذين يظهر عليهم أعراض تشير إلى إصابتهم بأى من أمراض الجهاز التنفسى كالإنفلونزا ونزلات البرد، وتجنب الاقتراب الشديد منهم للوقاية من الإصابة بالعدوى.

ولفتت "موسى"، إلى ضرورة اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات للتأكد من استخدام المواطنين إجراءات الوقاية في ظل عدم القدرة على تباعد الأشخاص عن بعضهم البعض فى وسائل النقل العامة كالقطارات والمترو وغيرها، فضلا عن عدم معرفة الأشخاص المصابين والذين قد لا تظهر عليهم أعراض المرض إلا متأخراً.