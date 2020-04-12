شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يقترح إنشاء مدافن خاصة بضحايا فيرس كورونا فى الظهير الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفى لحزب الوفد، باقتراح برغبة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، من أجل إنشاء مدافن خاصة بضحايا فيرس كورونا خارج الكتل السكانية وفى الظهير الصحراوى، مؤكدا أن هذا الأمر يحفظ كرامة المتوفى وحرمته.

وقال وهدان، فى بيان له اليوم، إن الفترة الأخيرة ظهرت العديد من المشاكل فى محافظات بورسعيد والإسماعيلية والدقهلية خاصة بدفن ضحايا فيرس كورونا وهو ما تسبب فى تدخل قوات الأمن لفض التجماعات ولدفن ضحايا الفيروس دون إحداث مشاكل وتفاديًا لانتشار الوباء وأى مخاطر يمكن أن تحدث بالمقابر الطبيعية.

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وأشار إلى أن الاقتراح يتضمن إنشاء المقابر كخطوة استباقية قبل أن يتفشى الوباء وتزداد أعداد الوفيات وذلك من أجل اكتمال منظومة الإجراءات الاحترازية، على أن تكون تلك المقابر مزارا فى المستقبل شأن مقابر العلمين ومقابر الشهداء.

وكان بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن بقرية "شبرا البهو" بمركز أجا بمحافظة الدقهلية قد حاولوا منع إجراءات دفن إحدى السيدات "طبيبة" التى توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، استجابة للشائعات ودعوات التحريض التي تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، بدعوى منع انتشار المرض، حيث تم التعامل مع تلك العناصر وضبط 23 منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وشددت وزارة الداخلية على تصديها بكل حزم وحسم لأية محاولات لإثارة الشغب أو الخروج عن القانون أو عرقلة إجراءات دفن المتوفين من ضحايا الإصابة بهذا الفيروس، والتى تتم وفق الضوابط المقررة من وزارة الصحة .