شكرا لقرائتكم خبر عن إمام أوغلو: أردوغان فاجأ البلديات بقرار حظر التجوال دون استعدادات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، والمعارض التركى، هجوما على الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان، بسبب القرارات التى يتم اتخاذها فى الوقت الحالى، وتأتى كضغوط على الشعب التركى، فى ظل أزمة كورونا.

وقال أوغلو فى فيديو له : "بالطبع لم يحدث حظر التجوال بالشوارع كما رغبنا به، ولكن نشارك معكم ما نقلته المؤسسات العلمية : يجب أن يكون الحظر على الأقل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وقرار الوزارة الذى أرسل اليوم، ويحظر التجوال بالشوارع لمدة يومين، وأما فيما يتعلق بالتفاصيل، فلا توجد أى معلومة واضحة لدى أى مؤسسة حتى الآن

Advertisements

وتابع :"بالطبع هذا محزن لنا،ومع ذلك، يجب علينا التعامل مع هذا رغم تحذيرنا منه، وبناء على ذلك كان يجب على الجميع الاستعداد، ويُقال إنه تجرى مباحثات فى هذا الموضوع، ونحن ننتظر هذا، وبالطبع، يمكن اتخاذ قرار أكثر دقة مع هيكل الدولة الذى يأخذ فى الاعتبار البلديات، نحن منزعجون من ذلك، ولكن تحلوا بالهدوء".