شباب البرنامج الرئاسى يطلقون مبادرة "رد الجميل" لتوفير أدوات تعقيم لنصف مليون أسرة (صور)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة مبادرة "رد الجميل" تحت مظلة مؤسسة "حياة كريمة" لتوفير أدوات التعقيم والحماية الاجتماعية لنصف مليون أسرة تخفيفا لوطأة انتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

وكانت مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي، شاركت ضمن فريق الرصد الميدانى، بشكل تطوعي في تنظيم عملية صرف المعاشات بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي لشباب البرنامج بالمحافظات والمساهمة في تنظيم حضور أصحاب المعاشات وتسهيل صرف المعاشات وتخفيف العبء عن كاهلهم باعتبارهم من كبار السن والأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما تم التنسيق مع الجهات التنفيذية المسئولة عن صرف المعاشات للمواطنين وتوفير أماكن الصرف والمتمثلة في كل من نائب المحافظ نهال بلبع و معاون المحافظ أحمد عاشور ومهند الجيار والذين قدموا الدعم الكامل لهذه المبادرة ايماننا منهم بمشاركة فى رد الجميل للدولة.

وقام الشباب بعمل خطة محكمة لتغطية كافة أنحاء المحافظة، حيث تم توزيع أعضاء البرنامج على بعض نقاط التوزيع بمراكز ( دمنهور - كوم حمادة - ايتاي البارود - المحمودية - أبو حمص - رشيد - كفر الدوار - بدر )، بالإضافة إلى توعية المواطنين بمخاطر الفيروس و طرق الوقاية منه، و توزيع المطهرات والمواد المعقمة على المواطنين.

يأتي ذلك إيماناً من شباب البرنامج الرئاسى بدورهم فى رد الجميل للدولة المصرية واستغلالاً للتأهيل الذى حصلوا عليه، وانطلاقا من فهمه الواعى، قام شباب البرنامج الرئاسى ضمن مجموعة الرصد الميدانى بعمل مبادرات مجتمعية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تنظيم عملية صرف المعاشات اليوم.



مبادرة رد الجميل (1)

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مبادرة رد الجميل (2)



مبادرة رد الجميل (3)



مبادرة رد الجميل (4)