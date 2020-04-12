أبو حامد يطالب بإيجاد آلية لصرف منحة العمالة غير المنتظمة



ولفت أبو حامد، إلى أنه حتى الآن سجل ما يقرب من مليون و 900 ألف عامل تم تنقيتهم لمليون و400 ألف عامل ولا يمكن تعليق صرف المنحة لحين استكمال عملية التسجيل لباقي العمال، مشيرا إلى أنه نظرا لقرب شهر رمضان لابد من صرف هذه المنحة بشكل سريع حتي لا يكون هناك تعليق.



يذكر أن وزارة القوى العاملة كانت قد أغلقت باب التسجيل في العمالة غير المنتظمة لصرف منحة ال 500 جنيه يوم الخميس، وخرجت مطالبات برلمانية بفتح باب التسجيل من جديد خاصة وأن قاعدة البيانات الحالية لا تضم كافة العمالة غير المنتظمة ويبدأ صرفها غدا الإثنين.

ووجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، المحافظين بإتخاذ اللازم نحو تجهيز مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والإئتمان الزراعى بأماكن إنتظار للمستحقين لصرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة وإتخاذ الإجراءات الإحترازية والإحتياطات الوقائية والصحية لهم وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف .

يأتى ذلك فى إطار إهتمام رئيس الجمهورية بدعم العمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد ، وطبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ، بأن تبدأ عملية صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة خلال الفترة من غدا الأثنين وحتى الخميس 16 أبريل بمكاتب البريد وفروع بنك التنمية والإئتمان الزراعى بالمحافظات.



Advertisements



