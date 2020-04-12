شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير برلمانى للحكومة: منتجات مجهولة المصدر لمواجهة كورونا على السوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجهاً إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان حول تداول منتجات ومستلزمات طبية مجهولة المصدر فى ظل تداعيات فيروس كورونا علي = " السوشيال ميديا"

وقال البلتاجي، في طلبه، إن الفترة الماضية شهدت زيادة في الأقبال على شراء المطهرات والكمامات للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد، ووسط نقص المهطرات والكحول الأثيلي من الصيدليات وعدم توافرها، انتشرت عمليات الغش وتصنيع منتجات طبية من بعض المواد المغشوشة وبيعها على السوشال ميديا على أنّها مواد مطهّرة للفيروس .

وأضاف البلتاجي، أن نقص هذه المنتجات خلق سوقا سوداء للمطهرات على السوشال ميديا بالإضافة لرفع أسعارها 3 أضعاف السعر الحقيقى ، مشددأً علي أهمية تشديد حملات لتوعية مطالبا المواطنين بأخذ احتياطاتهم اللازمة عند شراء الأنواع الجديدة من المطهرات والابتعاد عن منتجات مصانع بير السلم التى تعمل على إعادة تدوير كميّات من المنظفات والمطهرات والكمامات المغشوشه وبيعها مرةً ثانية داخل الأسواق،والتأكد من المنتجات التى تحمل العلامات التجارية .

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وشدد عضو مجلس النواب، علي أهمية تطوير آليات وقدرات أجهزة الدولة المعنية فى مراقبة سوق الأدوات والمستلزمات الطبية على السوشيال ميديا ذات الصلة بالوقاية من فيروس كورونا ، وضبط المخالفين لإستغلال حاجة المواطنين لشراء الكحول الأيثيلى والكمامات فى ظل الازمة الراهنة.

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