ياسين منصور: تسليم منشأة سياحية مكونة من 200 غرفة إلى وزارة الصحة (صور)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 5 ملايين جنيه لتعزيز الجهود الاستباقية للمعامل المركزية بوزارة الصحة القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 5 ملايين جنيه لتعزيز الجهود الاستباقية للمعامل المركزية بوزارة الصحة التكفل باحتياجات 10 آلاف أسرة من العمالة اليومية المتضررة من أزمة كورونا

أعلن ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، عن تسليم منشأة سياحية كاملة التجهيز مكونة من 200 غرفة على أعلى مستوى في قلب القاهره والتكفل بجميع مصاريف الإقامة الكاملة للمرضى والأطباء وطاقم الخدمة (الموظفين وعمال الصيانة للمنشأة) على مدار الساعة وذلك إلى اللجنه الوزارية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد ووزارة الصحة ، حيث تم تسكين 71 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا للحجر الصحى بها. كما تم تقديم دعم مادى بقيمة 5 ملايين جنيه لتعزيز الجهود الإستباقية لوزارة الصحة ورفع الكفاءة التشغيلية لمعاملها المركزية فى مواجهة فيروس كورونا.

وصرح ياسين منصور "تمر مصر حالياٌ بأزمة طارئة تستدعى منا جميعاٌ أن نكون يداٌ واحدة مع بلدناُ وأن يكون الإصطفاف والتراحم والترابط والإلتفاف حول الوطن هو هدفنا الوحيد لمواجهة وتخطى هذا الوقت الاستثنائى ، من خلال دعم جهود الدولة لإحتواء الآثار السلبية لفيروس كورونا. ولأن صحة المصريين تأتى على رأس أولويات إهتمام الجميع قمنا بالتواصل والتنسيق مع وزيرة الصحه الدكتوره هاله زايد لبحث الإحتياجات العاجلة التى يمكن أن نقدمها فى هذا الإطار "

وثمن ياسين منصورجهود الدولة المصريه ووزارة الصحة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا ، وأكد أن "مصردولة كبيرة وقوية بقيادتها الرشيدة ومعدن شعبها الأصيل الذى يظهر فى الأزمات ويؤكد قدرته على اجتيازها . ليس وقت حساب المكسب والخسارة أنه وقت التفكير فى مصر أولاٌ وقبل كل شىء"

وأضاف ياسين منصور" أن كل ما نقدمه من دعم لمصر هو جزء صغير من رد الجميل لبلد نشأنا وعملنا بها وشهدت نجاحتنا، ونحن على أتم إستعداد لتلبية أى إحتياجات مستقبلية لوزارة الصحة فى إطار مسئؤليتنا المجتمعية لدعم دور الوزارة الرائد وفريق الأطباء والتمريض وتمكينهم من أداء واجبهم الوطنى بأمان وسلام "

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المنشأة السياحية المقدمة لوزارة الصحة - مملوكة لشركه بالم هيلز وشركه المنصور والمغربي للإستثمار - مكون من 200 غرفة فندقية على أعلى مستوى شاملة تغطية كافة تكاليف الإقامة لإستخدامها فى الحجر الصحي وتقع في قلب القاهره.

وفى إطار خطة الحماية الإجتماعية ودعم أسر العمالة اليومية المؤقتة، قامت بالم هيلز للتعمير بالتعاون مع جمعيه الأورمان الخيريه - مع بدء ظهور أزمة فيروس كورونا- بالتكفل بإحتياجات 10 آلاف أسره مصرية متضررة من هذه الأزمة على مستوى جميع المحافظات بقيمه 2.5 مليون جنيه مصري.

وتمنى ياسين منصورالسلامة للإنسانية جمعاء ومصروشعبها ، والشفاء العاجل لجميع المرضي.