شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بالاستفادة من تدابير كورونا فى تغير منهج وحياة المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تُقدم النموذج الأفضل نحو التعاطى مع انتشار فيروس كورونا المُستجد، وأن جهودها المبذولة بمختلف المستويات والمجالات تؤكد إمكانية أن تكون هذه الجهود منهج ونهج وأسلوب حياة لجميع المصريين، عقب تجاوز هذه الأزمة.

وأكد غلاب أن مواعيد غلق المحال، ومنظومة النظافة، والاقتصاد العشوائى، ومنع التعديات، وغيرها من الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة المصرية وتم تطبيقها على مدار الأيام الماضية فى ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، حيث ترتب عليها العديد من النتائج الإيجابية فى ضبط الشارع المصرى وتقديمه بصورة إيجابية بدلا من الصورة العشوائية التى تكونت عنها، ومن ثم قد تكون نموذج ومنهج حياة للدولة المصرية.

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ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن إشكاليات المحال العامة، ومنظومة النظافة كبيرة للغاية، والجهود التى بُذلت فى هذا الملف طوال الأيام الماضية، يؤكد قدرة الدولة المصرية على تطبيق القانون ومواجهة هذه الإشكاليات، من خلال القدرات التى تمتلكها وكانت لها نتائج إيجابية عديدة على مدار الأيام الماضية، وأيضا غيرها من الجهود الخاصة بمواجهة التعديات ومخالفات البناء والاقتصاد العشوائى والردع الحاسم له، مطالبا وزارة التنمية المحلية بوضع كل هذه الرؤى فى اعتبارتها عقب تجاوز الأزمة خاصة أن وحدات وهيئات الإدارة المحلية قامت بدورها الفعال فى هذا الإطار.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر للقيادة السياسية والحكومة والجيش والشرطة والقطاع الطبى العام والخاص وذلك على ما تجلى بوضوح فى حجم ما تم إنجازه من حزمة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة من وزراء كلا فى مجاله بكل وطنية وشجاعة، ما يمنحنا الأمل بأننا على الطريق الصحيح فى ضوء تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة من تنفيذية وتشريعية وسياسية ومجتمعية.