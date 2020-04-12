شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برلمانى بمعاملة حالات الوفاة من الأطقم الطبية نتيجة "كورونا" كشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب مركز طهطا بمحافظة سوهاج، باقتراح برغبة يطالب بمعاملة حالات الوفاة من الأطقم الطبية التى تتوفى نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المُستجد معاملة الشهداء، وأن يتم معاملة أسرهم معاملة أسر الشهداء، على أن يتم صرف مكافأة ومعاش الشهداء لأبنائه وأسرته.

وأكد سالم، أن الأطقم الطبية، بمختلف مُسمياتها، تبذل مجهودات ضخمة وتُقدم تضحيات غير عادية، خاصة فى مواجهة الأزمة الحالية وما يتعرضون له من مخاطر باعتبارهم فى مُقدمة الصفوف لمواجهة الوباء العالمى "فيروس كورونا المُستجد".

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كما وجه سالم الشُكر والتقدير لجيش مصر الأبيض على ما يقدمونه من واجب إنسانى وجهد فوق الطاقة فى مواجهة هذه الأزمة ويتصدرون بكل تضحية وشجاعة الصفوف الأولى فى هذه المعركة.

وأدان سالم ما يحدث من تصرفات غير مسئولة من بعض المواطنين تجاه بعض المتوفين أو المصابين من الأطقم الطبية المشاركة فى أعمال علاج وتمريض المصابين بفيروس كورونا المستجد بمستشفيات العزل والحجر الصحى.

ومن ناحية أخرى قال، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، "إننا سنحرص على توفير الاستحقاقات الدستورية للصحة والعمل نحو توفير الاعتمادات المالية الكافية لمواجهة كل متطلباتها الفنية والطبية والبشرية التى تُمكنها من تقديم الخدمة الصحية الملائمة والجيدة للمواطن المصرى والسعى نحو تحسين أوضاع الأطباء والتمريض والعاملين بوزارة الصحة".