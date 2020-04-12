3 مليارديرات خرجوا من قائمة أغنى 10 أثرياء في العالم بقائمة فوربس 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أظهرت قائمة فوربس لأغنياء العالم لعام 2020 خروج 3 مليارديرات من قائمة أغنى 10 أثرياء في العالم لهذا العام مقارنة بما كانت عليه في عام 2019.

ويشمل المليارديرات الثلاثة المكسيكي كارلوس سليم، الذي يعمل بمجال الاتصالات، وكان ينافس على لقب الأغنى في 2010، حيث تراجع من المركز الخامس في عام 2019 بثروة قيمتها 64 مليار دولار إلى المركز الثاني عشر في عام 2020 بثروة قيمتها 52.1 مليار دولار.

ومن المليارديرات الثلاثة أيضا الأمريكي مايكل بلومبرج صاحب مؤسسة بلومبرج والذي تراجع من المركز التاسع في قائمة 2019 بثروة قيمتها 55.5 مليار دولار إلى المركز السادس عشر في قائمة العام الحالي بثروة قيمتها 48 مليار دولار.

والملياردير الثالث هو الأمريكي لاري بيج مؤسس محرك البحث جوجل والذي كان صاحب المركز العاشر في قائمة 2019 بثروة قيمتها 50.8 مليار دولار، حيث تراجع في قائمة العام الحالي إلى المركز الثالث عشر رغم زيادة ثروته إلى 50.9 مليار دولار.

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ودخل في قائمة أغنى 10 أغنياء في العالم لعام 2020، بدلا من هؤلاء الثلاثة، بحسب فوربس، الأمريكيون جيم والتون في المركز الثامن بثروة 54.6 مليار دولار، وأليس والتون بثروة 54.4 مليار دولار في المركز التاسع، وروب والتون في المركز العاشر بثروة 54.1 مليار دولار، وهم أصحاب شركة وول مارت للتجزئة.

وحافظ الأمريكي جيف بيزوس على صدارة القائمة في عام 2020 رغم تراجع ثروته إلى 113 مليار دولار مقابل 131 مليار دولار في 2019، كما احتفظ الأمريكي بيل جيتس بالمركز الثاني بثروة قيمتها 98 مليار دولار مقابل 96.5 مليار دولار في 2019.

وجاء في المركز الثالث الفرنسي برنارد أرنولت بثروة قيمتها 76 مليار دولار وهي نفس قيمة ثروته التي كان يحتل بها المركز الرابع في العام الماضي، بينما تراجع الأمريكي وارن بافيت إلى المركز الرابع هذا العام بثروة قيمتها 67.5 مليار دولار مقابل ثروة 82.5 مليار دولار في عام 2019 كان يحتل بها المركز الثالث.

وفي المركز الخامس جاء الأمريكي لاري أليسون بثروة قيمتها 59 مليار دولار مقابل ثروة 62.5 مليار دولار في المركز السابع العام الماضي، وفي المركز السادس جاء الإسباني أمانسيو أورتيجا بثروة 55.1 مليار دولار مقابل 62.7 مليار دولار محتلا نفس المركز في 2019.

وفي المركز السابع جاء الأمريكي مارك زوكربيرج بثروة قيمتها 54.7 مليار دولار في عام 2020 مقابل 62.3 مليار دولار في عام 2019 محتلا المركز الثامن بالقائمة.