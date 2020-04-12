للعالقين من أبنائها.. الكويت تُنفذ أضخم خطة إجلاء في تاريخها

أعلن مصدر كويتي مسؤول، عن أضخم خطة إجلاء في تاريخ البلاد، لإعادة 40 ألف مواطن على متن 188 رحلة جوية في الفترة بين 16 و25 أبريل الجاري.

وقال المصدر، إنه "جرى الاتفاق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة وشركة الخطوط الجوية القطرية لإدارة عملية إجلاء المواطنين من

الخارج".

وأضاف: "اليوم الأول سيكون لإجلاء المواطنين من الدول الخليجية، وسيشمل عودة نحو 8 آلاف مواطن على متن 51 رحلة يتركز غالبيتهم في الرياض ودبي والمنامة".

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وتابع، أن "اليوم الثاني سيشمل عودة نحو 7.200 مواطن على متن 41 رحلة تشمل

عدة دول عربية وأجنبية منها عمان وبيروت وقبرص والقاهرة واسطنبول ولندن ولوس أنجلوس".

وأشار إلى أن "الأيام التالية ستخصص بالتعاقب على نقل المواطنين الكويتيين وعوائلهم من بلدان العالم كافة".

وبين المصدر، أن هناك أياما تعتبر "احتياطية" لتسيير أي رحلات إضافية في حال وجود مواطنين راغبين بالعودة إلى البلاد، حيث من المقرر مبدئيا عودة 1500 مواطن على متن 5 رحلات جوية من عدة دول آسيوية.