أعلن معهد «روبرت كوخ» لعلم الفيروسات في برلين أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فاق، وللمرة الأولى، منذ انتشار الوباء، عدد المصابين.
وأضاف المعهد، التابع لوزارة الصحة الألمانية، في بيان لهاليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا هو 120479. وحتى الآن تم شفاء 60200 مريض.
وتوفى نتيجة هذا المرض 2673 شخصًا في مختلف أنحاء البلاد. وبذلك يكون عددالمصابين 57606.
ونوه المعهد بأن بؤرة المرض ومركز انتشار الفيروس في ألمانيا، يبقى ولاية بافاريا، حيث وفقا للمعهد، تعرض للإصابة بالفيروس 32282 شخصًا وتوفى 786. وتأتي في المرتبة الثانية منطقة شمال الراين وستفاليا مع 24267 إصابة و495 حالة وفاة، تليها منطقة بادن فورتمبيرغ مع 24078 إصابة و649 وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى في ألمانيا.. عدد المتعافين يزيد على المصابين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.