أعلن المتحدث باسم الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل المملكة 429 حالة جديدة، توزعت في مجموعة من مدن المملكة، ليصل إجمالي الحالات في المملكة 4462 حالة، بينها 3642 حالات نشطة، وحوالي 65 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة. المركزة. وأضاف المتحدث أنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة في المملكة، ليبلغ الإجمالي 59 حالة. Advertisements ووصل عدد المتعافين إلى 761 بعد تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة. كانت وزارة الصحة السعودية شددت على ضرورة التباعد الاجتماعي للحد من انتشار هذا الوباء، وأن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحد من انتشار فيروس للحد من انتشار هذا الوباء، وأن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 تُعد من أهم الإجراءات التي من شأنها التقليل من عدد الإصابات، مؤكدة أن بقاء الناس في منازلهم فيه حماية للمجتمع من انتشار الفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 429 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.