مسئول أمريكي: ترامب يعتبر أول مايو الموعد المستهدف لعودة العمل

قال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف.دي.إيه) ستيفن هان، اليوم الأحد، إن إدارة ترامب تعتبر الأول من مايو تاريخًا مستهدفًا لتخفيف قيود البقاء في المنزل في أنحاء الولايات المتحدة، لكنه حذر من أنه منالسابق لأوانه القول إن كان هذا الهدف سيتحقق.
هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار، عند اتخاذ القرار النهائي بشأن التوقيت الذي يمكن فيه رفع القيود بأمان.
وأضاف لبرنامج (ذيس ويك) على محطة (إيه. بي.سي) "نرى النور في نهاية النفق المظلم" لكنه أشار إلى أن
وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تشهد حاليًا ذروة انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن الأمريكيين يمضون قُدِمًا لهزيمة الفيروس الفتاك.
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