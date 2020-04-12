أشادت كاري سيموندس خطيبة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الحبلى بالفريق الطبي الذي ساعده على تجاوز مرض كوفيد-19 مضيفة أنه كانت هناك أوقات "عصيبة جدا" في الأسبوع الماضي.
الوطنية بما فيه الكفاية. العاملون في مستشفى سان توماس كانوا رائعين بشكل لا يصدق، لست ولن أكون قادرة على رد جميلكم، ولن أتوقف أبدا عن شكركم".
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية قالت كاري "لا يمكنني شكر هيئتنا للصحة
وأضافت "كانت هناك أوقات عصيبة للغايةفي واقع الأمر خلال الأسبوع الماضي. مشاعري القلبية مع جميع من هم في ظروف مماثلة والذين يعتصرهم القلق على أحبائهم".
وقضى جونسون ثلاث ليال في غرفة العتاية المركزة خلال فترة بقائه في مستشفى سان توماس، وقال مكتبه اليوم الأحد إنه غادر المستشفى وسيواصل النقاهة في مقر الإقامة الريفي الرسمي لرئيس الوزراء.
كانت هذه تفاصيل خبر خطيبة بوريس جونسون تتحدث عن أوقات عصيبة خلال وجوده بالمستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.