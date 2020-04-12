اليابان ترحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار فى اليمن

رحبت حكومة اليابان، بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن بوقف إطلاق نار شامل لمدة أسبوعين فى اليمن، حاثة بشدة جميع الأطراف على الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد المتحدث الصحفى بوزارة خارجية اليابان أوهتاكا ماساتو، دعم حكومة بلاده للجهود التى يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسى للصراع فى اليمن، مؤكدا أن السلاموالاستقرار فى الشرق الأوسط بما فى ذلك اليمن مهم لتحقيق السلام والاستقرار الدوليين.
وأشار ماساتو، إلى أن حكومة بلاده شاركت في المساعدة الإنسانية في اليمن ولا تزال ملتزمة بمساهمتها المستمرة في المنطقة بالتعاون مع الدول المعنية من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار وتعزيزهما في منطقة الشرق الأوسط.
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