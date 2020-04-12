إستونيا تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 1309 حالة

ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في إستونيا إلى 1309 أشخاص، فيما بلغ عدد الوفيات 25 حالة.
إجراء أكثر من 30 ألف عملية فحص لفيروس "كورونا" اعتبارًا من 31 يناير الماضي، وتم تشخيص إصابة 1309 أشخاص بالفيروس في مختلف أقاليم البلاد، ويوجد حاليًا في المستشفيات 153 شخصًا، 11 منهم يخضعون للتهوية الرئوية، فيما بلغ عدد المتعافين 98 شخصًا.
وأشارت إدارة الصحة في إستونيا، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إلى أنه تم
وفي لاتفيا، ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 630 شخصًا، بعد تسجيل 18 حالة إصابة جديدة، بينما بلغ عدد الوفيات 4 حالات.
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