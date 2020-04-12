قطر تسجل وفاة جديدة بكورونا وحصيلة الإصابات تقترب من الـ3000

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد، عن تسجيل وفاة واحدة وأكثر من 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي أن حصيلة وفيات الفيروس في البلاد بلغت سبع حالات، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات منذ أمس بـ251 حالة جديدة ليصل إلى 2979.

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وتماثل 28 مريضا للشفاء في قطر خلال آخر 24 ساعة، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 275.