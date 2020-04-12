أميركا.. أول مايو الموعد المستهدف لتخفيف القيود بشأن «كورونا»

قال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف.دي.إيه) ستيفن هان، اليوم الأحد، إن إدارة ترامب تعتبر الأول من مايو تاريخاً مستهدفاً لتخفيف قيود البقاء في المنزل في أنحاء الولايات المتحدة، لكنه حذر من أن من السابق لأوانه القول إن كان هذا الهدف سيتحقق.

وأضاف لبرنامج (ذيس ويك) على محطة (إيه. بي.سي) «نرى النور في نهاية النفق المظلم»، لكنه أشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار النهائي بشأن التوقيت الذي يمكن فيه رفع القيود بأمان.

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