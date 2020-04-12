مقتل وإصابة العشرات من طالبان في غارات جوية بأفغانستان

ذكر الجيش الأفغاني، أن سلسلة من الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 25 من عناصر حركة طالبان وإصابة 17 آخرين بإقليم جوزجان شمال أفغانستان، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.
وفي رده على مزاعم طالبان فيما يتعلق بسقوط ضحايا في صفوف المدنيين ذكر فيلق شاهين 209 في بيان، أن مسلحي طالبان لم يفقدوا فحسب السيطرة على منطقة خمياب بإقليم جوزجان لكن أيضا تكبدوا خسائر بشرية فادحة أيضاً.
وأضاف البيان، أن مسلحي طالبان يحاولون التغطية على هزيمتهم بزعم سقوط ضحايا مدنيين خلال العملية.
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