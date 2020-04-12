ألمانيا تسجل 2821 إصابة جديدة بكورونا و129 وفاة

أشار معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 120479 بعد تسجيل 2821 إصابة جديدة اليوم الأحد.
وكان هذا أدنى من عدد الحالات التي أعلن عنها يوم السبت وبلغت 4133 حالة.
وارتفعت عدد حالات الوفاة إلى 2673 بعد تسجيل 129 وفاة جديدة.
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