ارتفاع الإصابات بكورونا في باكستان إلى 5194

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى 5038، اليوم الأحد، بعد تأكيد تسجيل حالات إصابة جديدة في البلاد، طبقاً لما ذكرته شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم.
وأصيب 18 شخصاً، من بينهم أطباء وموظفون طبيون بالفيروس، طبقاً لما أعلنته مستشفى نيشتار اليوم.
وكانت السلطات الباكستانية قد قررت إعادة تشغيل بعض المصانع التي تم إغلاقها في إطار إجراءات الغلق الاقتصادي بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، في الوقت الذي تتوقع فيه الدولة تراجع صادراتها خلال الشهرين المقبلين بنسبة 50% سنوياً.
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