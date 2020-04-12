“كورونا” يتوحش بأوروبا ويودي بحياة 75 ألفا

أسفر تفشي وباء فيروس كورونا المستجد عن وفاة أكثر من 75 ألفاً في قارة أوروبا لوحدها، ثمانون بالمئة منهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا.

واستنادا إلى مصادر رسمية، أكدت وكالة “فرانس برس” أن أوروبا أصبحت أكثر قارات العالم تضرراً من وباء كوفيد-19 بإجمالي 75 ألفا و11 وفاةً من بين 909 آلاف و673 إصابة،

أما في طليعة أكثر الدول تأُثراً، تأتي إيطاليا مع 19468 وفاة في المركز الأول، ثم إسبانيا ثانيا مع تسجيل 16972 وفاة، أما فرنسا فأحصت حتى الآن 13832 وفاة، والمملكة المتحدة سجلت 9875 وفاة حتى التاسعة بتوقيت غرينتش جراء الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي أودى بحياة 109 آلاف و133 شخصاً على الأقل في العالم.

أما ألمانيا، فقد وصل عدد الوفيات إلى ما لا يقل عن 2678 حالة، والمصابين وصلوا 121324إصابة، فيما توفي عدد من الألمان أيضا خلال تواجدهم في الخارج على خلفية الإصابة بالفيروس.

ووفقا لتقديرات معهد روبرت كوخ للأوبئة والأمراض المعدية في برلين تجاوز حوالي 57400 شخص مرحلة الإصابة بالعدوى وشفوا من المرض.

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كما سجلت ولاية بافاريا أعلى مستوى للإصابات في ألمانيا بما يزيد على 31770 من الحالات المسجلة، وما لا يقل عن 760 حالة وفاة، تليها ولاية شمال الراين ويستفاليا بعدد يفوق 25650 حالة إصابة وما لا يقل عن 534 حالة وفاة، ثم ولاية بادن فورتمبيرغ بأكثر من 24 ألف حالة إصابة بالعدوى ووفاة أكثر من 641 شخصا.

وهناك في بلجيكا، أصاب المستجد 28 ألفاً وقتل 3346 آخرين من سكانها، وهم بأقل من 11 مليونا و500 ألف.

ووضعت بلجيكا في الدرجة السابعة عالمياً بعدد الوفيات بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا وإيران، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.