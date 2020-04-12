« سما »…رضيعة عمرها 3 أشهر تغادر مستشفى فاس بعد تعافيها من كورونا

غادرت إحدى أصغر المصابين بفيروس كورونا في المغرب المستشفى، اليوم الأحد، بعد تعافيها من الفيروس.
ونقلت مصادر أن الرضيعة “سما”، التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر، غادرت المستشفى الجامعي في فاس، بعدما تعافت من فيروس كورونا المستجد.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل سبع حالات تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع المتعافين منه في البلاد إلى 153 حالة.
يذكر أن جهة فاس – مكناس، من بين أكثر الجهات المغربية تسجيلا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث وصل عدد المصابين فيها، حسب حصيلة اليوم الأحد، إلى 214 حالة.
وعلى الرغم من أن البلاد سجلت وفاة رضيعة في وجدة بسبب فيروس كورونا، قبل أيام، إلا أن حالات تعافي الأطفال من الفيروس في المغرب، توالت خلال الأيام القليلة الماضية.
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