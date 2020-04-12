العثماني يحذر: مناطق لم تلتزم بالحجر الصحي ويجب ملازمة البيوت حتى لا نضطر إلى تمديد الحجر

مع اقتراب 20 من شهر أبريل الجاري، اليوم المحدد لرفع حالة الطوارئ الصحية، التي دخلت فيها البلاد منذ شهر مارس، خرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للحديث عن ورود “كل الاحتمالات” المتعلقة برفع حالة الطوارئ في الموعد المحدد.

وقال العثماني، في حوار له مع مجلة “تلكيل” في عددها الأخير، إن عملية التفكير في ما بعد حالة الطوارئ انطلقت “لكن تركيزنا اليوم هو على محاصرة الوباء، والخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار، ونراهن على تفهم المواطنين لخطورة الوضع، والالتزام الشديد بالحجر الصحي”.

واعتبر العثماني أن “عدم الالتزام بالحجر الصحي، وعدم التعاون مع السلطات عواقبه وخيمة، بعد ظهور بؤر عائلية”، داعيا المواطنين إلى المزيد من الصبر، والالتزام الصارم خلال هذه المدة من الحجر المنزلي، وعدم مغادرة البيوت إلا للضرورة القصوى “حتى لا نضطر إلى تمديد الحجر إذا تواصل رقم الإصابات في الارتفاع”.

وأشار العثماني إلى مناطق، قال إنها لم تلتزم بإجراءات الحجر المنزلي، مضيفا أن الكمامات ليست الوسيلة الوحيدة، التي ستمكن البلاد من وقف انتشار فيروس كورونا، مستشهدا بدراسات علمية، قال إنها تتحدث عن إمكانية بقاء الفيروس في الهواء لبعض الوقت بعد أن يعطس المصاب في مسافة بضعة أمتار.