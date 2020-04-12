جهة الرباط تستأثر بالمتعافين اليوم من كورونا..7 يغادرون مستشفى سلا

استأثرت جهة الرباط – سلا – القنيطرة، اليوم الأحد، بمجموع حالات الشفاء الجديدة، التي تم تسجيلها.

وفي ذات السياق، قالت مصادر إن سبع حالات شفاء جديدة تستعد للخروج الآن من مستشفى مولاي عبد الله في سلا، وهو المستشفى، الذي خصص لعلاج حالات الإصابة بكورونا على مستوى الجهة.

في حصيلتها الأخيرة، سجلت وزارة الصحة، اليوم، حالتي وفاة، وسبع حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة، حسب آخر تحديثاتها، إن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 113 حالة، مسجلة حالتي وفاة جديدتين، خلال الليلة الماضية، فيما تجاوزت حالات الشفاء أعداد الوفيات، بتسجيل 153 حالة تعاف.

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يذكر أن جهة الرباط – سلا – القنيطرة، التي استأثرت بحالات الشفاء من كورونا المسجلة، اليوم، وصل عدد حالات الإصابة فيها بكورونا إلى 231 حالة.