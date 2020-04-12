استأثرت جهة الرباط – سلا – القنيطرة، اليوم الأحد، بمجموع حالات الشفاء الجديدة، التي تم تسجيلها.
وفي ذات السياق، قالت مصادر إن سبع حالات شفاء جديدة تستعد للخروج الآن من مستشفى مولاي عبد الله في سلا، وهو المستشفى، الذي خصص لعلاج حالات الإصابة بكورونا على مستوى الجهة.
في حصيلتها الأخيرة، سجلت وزارة الصحة، اليوم، حالتي وفاة، وسبع حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الصحة، حسب آخر تحديثاتها، إن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 113 حالة، مسجلة حالتي وفاة جديدتين، خلال الليلة الماضية، فيما تجاوزت حالات الشفاء أعداد الوفيات، بتسجيل 153 حالة تعاف.
يذكر أن جهة الرباط – سلا – القنيطرة، التي استأثرت بحالات الشفاء من كورونا المسجلة، اليوم، وصل عدد حالات الإصابة فيها بكورونا إلى 231 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر جهة الرباط تستأثر بالمتعافين اليوم من كورونا..7 يغادرون مستشفى سلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.