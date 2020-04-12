وهبي: عبيابة ماشي دار الخطأ باش خرج الخطأ حيت جا النهار الأول للحكومة

خرج الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصر، عبد اللطيف وهبي، للتعليق على إعفاء الحسن عبيابة من وزارة الثقافة والشباب والرياضة.

وقال وهبي، في مداخلته، أمس السبت، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، إن “عبيابة ماشي دار الخطأ باش خرج، الخطأ حيت جا النهار الأول”، معتبرا أن قرار إعفائه “معالجة للخطأ”.

وتحدث وهبي عن العلاقة المباشرة، التي قال إنها تربطه بعبيابة، خصوصا من خلال ملف موظفين نجحوا في مباراة توظيف في وزارته “وجا هو بجرة قلم مسح هادشي” رغم أن القرار الإداري لم يكن من الممكن التراجع عنه.

واعتبر وهبي أن عبيابة سيكون السبب في ملف سيجعل الدولة تؤدي الملايير لفئة الموظفين، الذين تراجع عبيابة عن قرار توظيفهم، متأملا في أن يعطي الفردوس الحقوق لهذه الفئة.

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يذكر أنه حسب التعديل الحكومي، إن القطاع، الذي كان يسيره عبيابة، آل إلى خليفته عثمان الفردوس، فيما آلت مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي.

وكان الملك محمد السادس قد استقبل كلا من سعيد أمزازي وعثمان الفردوس، بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.