سخرية واسعة من اللاعب حذراف..دعا لزيارة الأقارب في زمن كورونا والحجر!

أثار لاعب فريق نهضة بركان، زكرياء حذراف، في الساعات الماضية، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحه، الذي أظهره غير مستوعب لطرق الوقاية من انتقال فيروس كورونا بتاتا.

وسخر نشطاء كثر، وصفحات من تصريح حذراف لأحد المنابر الإعلامية، بعدما نصح بزيارة الأقارب وصلة الرحم أثناء فترة الحجر الصحي، في حين أن الأمر غير منصوح به بتاتا، بل ينصح بالتباعد الاجتماعي، واستغلال وسائل التكنولوجيا في التواصل، علما أن المغرب يعيش فترة طوارئ صحية، لا يسمح فيها بالخروج من المنازل، إلا بترخيص لشخص واحد من الأسرة.

حذراف أظهر عدم استيعابه لضرورة وضع الكمامة كذلك، حيث ظهر في المقطع، وهو يرتيديها بطريقة خاطئة، إذ يضعها أسفل ذقنه، وهي طريقة يمكن أن تساعد في الإصابة بالفيروس، بدل الوقاية منه.

وانتشر المقطع، الذي يظهر فيه حذراف بشكل كبير على حسابات في أنستغرام، وفايسبوك، ما جعل جعل لاعب الرجاء السابق، مادة للسخرية، والضحك ، وتنوعت العبارات، التي علق به نشطاء حول الموقف منها عبارة تكررت هي: “فاش كتكون سامع ومفهمش!”.