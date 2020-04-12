طنجة..تسجيل 3 حالات جديدة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا

غادرت، اليوم الأحد، بطنجة، 3 حالات جديدة مستشفى دوق دو طوفار بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا المستجد، ليتجاوز عدد حالات الشفاء في المدينة 10 أشخاص.
.وبحسب مصدر طبي لـ”اليوم24″ فإن من بين المتماثلين للشفاء، امرأة, و زوجان مسنان في عقدهما السابع.
وأضاف المصدر ذاته أن المتعافين تجاوبوا مع البروتوكول العلاجي المعمول به من طرف وزارة الصحة، إذ كانت حالتهم مستقرة طوال تواجدها في المستشفى.
وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جهة الشمال إلى 153 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، بحسب البوابة الرسمية للوباء www.covidmaroc.ma.
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