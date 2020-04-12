جونسون يغادر المستشفى ويكمل فترة تعافيه من كورونا في مقر الحكومة

‏بعد أيام من إعلان إصابته بفيروس كورونا، غادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشفى، اليوم الأحد.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية، أن جونسون خرج من المستشفى اليوم الأحد، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، اليوم، إن جونسون سيكمل مرحلة التعافي من كورونا داخل مقر الحكومة، موضحا أنه لن يعود لممارسة مهامه بشكل فوري.

وكانت الحكومة قد أعلنت في 27 مارس الماضي، أن جونسون مصاب بالفيروس بعد إجراء أختبار بجهاز الفحص الشخصي، وأنه ويعاني من أعراض خفيفة للمرض، وسيعزل نفسه في بيته، غير أن وضعه كان قد تدهور ونقل إلى العناية المركزة.