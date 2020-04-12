عودة مرتقبة للدوري الإسباني بعد تسريب خطّة وضعها الاتحاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقرّ اتحاد كرة القدم الإسباني، اليوم الأحد، بتسريب خطّة العودة إلى الملاعب واستئناف الـ"لاليغا" هذا الموسم. ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانيّة، الخطة التي وضعها الاتحاد للعودة التدريجيّة إلى الملاعب.
وقال الاتحاد من خلال موقعه الرسمي، إن "الخدمات الطبية تُعد مسودّة لمبادئ وتوصيات للعودة الآمنة للدوري، بهدف حماية صحة اللاعبين وتجنب الإصابات أو تقليلها".
وأضاف الاتحاد الإسباني، أن "هذه المسودة في طورها الأول، ويجب تحليلها في لجنة متابعة فيروس كورونا التابعة للاتحاد، وتقديمها للاتحاد الأوروبي والفيفا".
وادّعى الاتحاد في بيانه أن هذه المسودّة تستند على توجيهات من خبراء وعلماء في الرياضة والطب، حيث تم وضع إرشادات للعودة الآمنة للبطولات، عندما تحدد السلطات الصحية والحكومية إمكانية استئناف النشاط.
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