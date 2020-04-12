إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال قلقيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (25 عاما)، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات اندلعت شمال قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة. ونقلت وكاة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية قولهم إن شابا أصيب بثلاث أعيرة من الرصاص الحي في ساقه، بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري شمال قلقيلية. وأضافت المصادر أن الطواقم الطبية الفلسطينية نقلت المُصاب إلى مشفى درويش نزال لتلقي العلاج. يتبع...

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